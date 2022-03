Ein Mann hat am Dienstagabend in Bad Sobernheim (Landkreis Bad Kreuznach) randaliert und dadurch die Polizei auf den Plan gerufen. Der 48-Jährige soll Passanten auf dem Denkmalplatz vor dem Rathaus mit Worten bedroht und gegen geparkte Autos geschlagen und getreten haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie konnte den bereits polizeibekannten Mann nach eigenen Angaben noch vor Ort antreffen und in Gewahrsam nehmen. Die Polizeiinspektion Kirn bittet mögliche Betroffene, sich zu melden.