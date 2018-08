Pittsburgh (dpa) - Ein Mann hat an einer Autowaschanlage im US-Staat Pennsylvania offenbar aus Eifersucht vier Menschen getötet und sich dann vermutlich selbst in den Kopf geschossen. Er werde noch künstlich am Leben gehalten, aber sein Zustand sei aussichtslos, berichten US-Medien unter Berufung auf die Polizei. Diese hatte zuvor bereits von fünf Toten gesprochen, sich aber dann korrigiert. Die Schüsse waren gegen drei Uhr am frühen Sonntagmorgen gefallen. Dem Sender WPXI zufolge wurden jeweils zwei Tote mit Schusswunden in zwei Autos an der Waschanlage in Melcroft entdeckt.