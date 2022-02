Einen gewaltigen Drogenfund haben Streifenpolizisten bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 6 nahe Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) gemacht. Im Kofferraum eines Wagens entdeckten sie Marihuana vom Straßenhandelspreis von etwa 1,4 Millionen Euro, wie Landeskriminalamt und Polizei am Dienstag mitteilten. Die knapp 140 Kilogramm Drogen lagen in sechs Taschen. Der 22 Jahre alte Fahrer wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Er war mit spanischem Kennzeichen unterwegs und hat auch seinen Wohnsitz in Spanien. Vermutlich stammt auch das Marihuana von dort.