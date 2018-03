Von Johannes Hucke

"Alles ab ’16 ist Daniel, alles ältere Bernd." Das ist doch mal eine klare Einteilung der Verantwortlichkeiten, vielen Dank! Man war ja gespannt - und zugegebenermaßen auch ein wenig nervös -, als ruchbar wurde, dass Bernd Hummel seinen Ruhestand vorbereitet. Wie sollte es möglich sein, jemanden zu finden, der auf einem solch hohen Niveau das Lebenswerk des Seiteneinsteigers weiterführt? Zagend und klagend saßen die Kenner und Genießer beisammen und kauten Fingernägel. Bis offiziell verlautbart wurde: Ja, der Daniel macht’s! Der junge Mann war bereits etabliert; sein Weg zum Master führte ihn - Gott sei’s gedankt - von Geisenheim über Österreich nach Malsch. Man kannte ihn von manchen Proben und pries zu Recht seine sensationellen sensorischen Gaben.

Doch noch einmal zurück. Manchmal nimmt das Schicksal weite Anläufe. Es ist kurz nach der Selbstauflösung der DDR. Auf der Riesenbaustelle am Dresdner Zwinger lernen sich zwei Männer kennen, die sich auf das edle Steinmetzhandwerk perfekt verstehen: Daniel Rheins Vater und Ulrich Aust, Vater von Karl Friedrich, Gründer des renommierten Weinguts zu Radebeul. Schon mit drei Jahren schnuppert Daniel Weinbergluft. Dem Elb-Wein treu, absolviert er mit 16 Jahren ein Praktikum auf Schloss Wackerbarth. Die Karriere ist vorgezeichnet.

NACKTE FAKTEN Adresse: Wein- und Sektgut Hummel, Oberer Mühlweg 5, 69254 Malsch Telefon: 0 72 53/2 71 48 Homepage: www.weingut-hummel.de Seit: 1982 Lagen: Malscher Ölbaum, Rotsteig Rebfläche: 8 Hektar Rebsorten: Grauburgunder, Weiß-burgunder, Chardonnay, Auxerrois, Riesling, Sauvignon blanc, Muska-teller; Spätburgunder, Schwarzriesling, Lemberger, Regent, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah Spezialitäten: Pinot Blanc-Secco, Auxerrois, große Rote, Sektherstellung komplett im eigenen Hause.

Dabei ist das Fichtelgebirge, wo der künftige Winzer aufwuchs, für ganz andere Genüsse bekannt. Jean Paul, der wohl fantasiebegabteste Prosadichter deutscher Zunge, liebte Oberfranken vor allem des Bieres wegen; dennoch gelang ihm die Einsicht, der Wein mache die Dummen dümmer und die Klugen klüger. Angewandt auf Daniel Rhein, besteht kein Zweifel an der Wirksamkeit des Naturprodukts: Schon immer galt er als Überflieger. Der Kraichgau darf sich glücklich schätzen, ein solches Top-Talent (ablösefrei!) verpflichtet zu haben.

Nun, dass Kontinuität zur obersten Weinbürgerpflicht im Weingut Hummel gehört, versteht sich von selbst. Doch womit setzt Rhein neue Akzente? Man erstaune, es ist (zunächst einmal) ein Secco - und das in einem Sektgut, dessen Qualität nicht zuletzt Nathalie Lumpp auf eine Höhe mit bedeutenden Champagnerhäusern stellte. Ein neckisches Unterfangen also. Und die Rechnung geht auf: Der neue Pinot Blanc-Secco dürfte ein jüngeres Publikum ansprechen, ohne die älteren zu vergraulen. Doch gemach, gerade im Bereich Spitzensekt wird der Neue nachlegen: "Das wollen wir ein bisschen ausbauen." Wohlgemerkt, die Sektherstellung findet vollständig im eigenen Hause statt. So etwas ist höchst selten. Die Grundweine für die neuen Sekte liegen bereits im Fass. Also etwas Geduld, bitte.

Bei den Weißen aus 2016 zeigt sich frühe Meisterschaft. So wie beim Auxerrois kann’s weitergehen. Der Trockene aus dem Ölbaum hat eine herrliche Nase, ist ein wenig schlanker als der Vorgänger von 2015 und verleitet zu manch verwegenem kulinarischen Gedankengang. "Seine Weine sind wie meine auch", diagnostiziert Altmeister Bernd Hummel. "Sie brauchen eine gewisse Zeit, auch die Weißen. Nicht gleich trinken, lieber ein Jahr liegenlassen." Das fällt zugegebenermaßen ein wenig schwer, etwa beim Chardonnay, der kein bisschen Holz gesehen hat, die Sortentypizität gleichwohl vollauf zur Geltung bringt.

Junger Chef: Daniel Rhein.

Noch ein paar Neuigkeiten gefällig? Experimentierfreudige dürfen einem Riesling aus dem Barrique entgegenharren. Auch eine Grande Cuvée aus Weißburgunder, Chardonnay und Spätburgunder wird wieder aufgelegt werden. Na ja, und dann gibt es da noch etwas, womit sich der Weingutsname wesentlich verbindet: die Roten aus dem kleinen Holz. Selbstverständlich muss man hier ganz anders mit der Zeit rechnen; aktuell wäre da der Spätburgunder 2012 Auslese "R" ("Jetzt schon perfekt und morgen noch perfekter!") oder der Lemberger der gleichen Qualitätsstufe, vom Falstaff mit weltmeisterlichen 96 Punkten ausgezeichnet. Viele Güter gehen dazu über, ihre Lemberger "Blaufränkisch" zu nennen, um sich selbst in die Nähe des Burgenländer Weinwunders zu rücken. "Blaufränkisch gibt es bei uns auch. Aber das ist nur die Basis ..."

Die ’16er Fassproben garantieren eine glückhafte Fortführung der unübertrefflichen Manier, so vom Spätburgunder oder auch vom Merlot. "Es sind dieselben Klone wie auf Château Margaux ...", raunt der Newcomer. Wahrhaftig, so stellen wir uns einen gelungenen Betriebsübergang vor.