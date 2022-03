Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall in Linsengericht (Main-Kinzig-Kreis) am Sonntagmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 52-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt im Graben liegen geblieben. Der Mann wurde den Angaben zufolge mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Ermittler suchen nun Zeugen.