Film über Heidelberger Druckmaschinen im SWR

Am kommenden Mittwoch, 25. April, von 18.15 bis 18.45 Uhr, ist im SWR-Fernsehen in der Reihe "Made in Südwest" ein Film von Eberhard Reuß über die Heidelberger Druckmaschinen zu sehen. Der Titel: "Immer unter Druck - Die Heidelberger Druckmaschinen".

Zum Inhalt teilt der SWR mit: Am Konzernsitz in Wiesloch-Walldorf nennen sie den größten Druckmaschinen-Hersteller der Welt immer noch stolz die "Schnellpresse". Denn die heutige Heidelberger Druckmaschinen AG hat in ihrer über 150-jährigen Geschichte das Druckgewerbe revolutioniert. Doch der massive Strukturwandel im industriellen Druckgewerbe und die weltweite Finanzkrise haben in den letzten zehn Jahren dem renommierten Maschinenbauer "Heideldruck" erhebliche Probleme bereitet. Mehr als 4000 Mitarbeiter haben in Wiesloch, Walldorf und Heidelberg ihren Arbeitsplatz verloren.

Die Heidelberger Druckmaschinen AG befindet sich im Umbruch und steht vor einem Neuanfang, um als renommierter Maschinenbauer und Weltmarktführer auch in Zukunft zu überleben. Das Schlagwort dafür heißt "Industrie 4.0" und umfasst sämtliche Möglichkeiten, um mit dem digitalisierten Know-how des Konzerns neue Geschäftsmodelle und Umsatzmöglichkeiten zu schaffen. Etwa im Bereich von E-Mobilität oder als Partner für Start-up-Unternehmen. Nicht zuletzt aber mit der "Primefire", der modernsten digitalen Druckmaschine der Welt, die gerade auf den Markt gebracht wird.

Die SWR-Reihe "Made in Südwest" begleitet diesen Neustart der Heidelberger Druckmaschinen AG aus unterschiedlichen Perspektiven: vom Vorstandschef bis zum Betriebsratsvorsitzenden, vom Entwicklungsingenieur bis zum Produktionsmeister, von der Fabrik bis zum Versuchslabor.