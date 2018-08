Berlin (dpa) - Flugreisende müssen sich angesichts des Endes von Air Berlin nach Einschätzung der Lufthansa auf Engpässe an manchen Strecken einstellen. Der Konzern wolle Flexibilität vor allem für Geschäftsreisende wiederherstellen, sagte Vorstand Harry Hohmeister der «Berliner Morgenpost». Er könne aber nicht ausschließen, dass es in Stoßzeiten dennoch manchmal knapp werde und einige Kunden dann nicht um 8 Uhr fliegen könnten, sondern erst um 10 oder 11 Uhr. Die Lufthansa will nun etwa zwischen Frankfurt und Berlin vorübergehend eine größere Boeing 747-400 einsetzen.