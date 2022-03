Nach dem Fund von Resten einer Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) soll das explosive Gut noch im Laufe des Freitagabends gesprengt werden. Die Bombe sei bereits geborgen worden und werde außerhalb der Ortschaft an einer geeigneten Örtlichkeit und unter sicheren Bedingungen zur Explosion gebracht, teilte die Polizei mit. In einem Umkreis von 500 Metern werde evakuiert. Es seien somit lediglich Teile des kleinen Ortsteils Lembach betroffen, sagte ein Sprecher. Details zur Größe des Funds machte er nicht.