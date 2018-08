Das Gelände des Luftsportvereins Weinheim liegt westlich der A5 und nördlich der A659. Von dort kommend fahren Besucher zunächst in Richtung Weinheimer Innenstadt und biegen dann nach der Abzweigung zur Westtangente an der großen Kreuzung mit den Tankstellen auf beiden Seiten der Mannheimer Straße links in die Händelstraße ein. Nach etwa 500 Metern biegen Autofahrer links in die Wormser Straße ein und folgen ihr dann in Richtung Westen. Die Straße wird zum Brunnweg und überquert die A5. Nach einem weiteren Kilometer kommen die Besucher zum Gelände des Luftsportvereins. Dort stehen laut Verein an den Festtagen ausreichend kostenlose Parkplätze für Besucher zur Verfügung. Die Anfahrt vom Autobahnkreuz Weinheim dauert etwa eine Viertelstunde. fjm