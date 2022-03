Ein brennender Lastwagen auf einer Brücke hat auf der Bundesstraße 43a für eine Vollsperrung in Richtung Hanauer Kreuz gesorgt. Der mit Paketen beladene Lkw sei am Donnerstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Hanau-Steinheim und Hanau-Hafen aus noch ungeklärter Ursache in Vollbrand geraten, teilte die Polizei mit. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht, wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte. Die Polizei riet Autofahrern, den Bereich weiträumig über die Bundesstraße 45 (nach Hanau-Innenstadt) oder die Autobahn 3 (über Seligenstädter Dreieck und die Autobahn 45 Richtung Hanau) zu umfahren.