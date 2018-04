Geschmacklich ähnelt sie der Litschi: Die Rambutan hat weißes Fruchtfleisch und schmeckt süß-säuerlich. Im Supermarkt oder Asia-Laden erkennen Verbraucher sie leicht an ihrem haarigen Äußeren. Die Früchte haben eine rote bis orangerote Schale mit weichen biegsamen Stacheln und sind reich an Vitamin C. Die exotische Frucht schmeckt laut Bundeszentrum für Ernährung am besten gekühlt und pur, aber auch als Kompott, im Obstsalat und Smoothie. Pikanten Reisgerichten gibt ihr süß-säuerliches Aroma außerdem eine interessante Note. Vor dem Essen öffnet man die Schale einfach mit den Fingern oder schneidet sie an der Seite vorsichtig ein, um das Fruchtfleisch aus der Schale zu lösen. (tmn/Thinkstock)