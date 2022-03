Drei Giftköder, in die laut Polizei Tabletten und Rasierklingen eingearbeitet waren, hat eine 53-Jährige beim Gassi gehen in Limburg entdeckt. Die Giftköder lagen nach Angaben der Ermittler von Sonntag an einem Spielplatz und in der näheren Umgebung aus. Sie seien offenbar für Katzen und Hunde ausgelegt worden. Die Frau hatte die Fundstücke eingesammelt und der Polizei übergeben.