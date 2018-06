Von Hartmut Scherzer

Die deutschen Journalisten fahren in Sotschi Rad. Auf Mountainbikes und ähnlichen Vehikeln. Natürlich in kurzen Hosen. Nicht um Rubel fürs Taxi zu sparen - auch das Zweirad kostet Mietgebühr - oder um etwas für die körperliche Ertüchtigung zu tun. Dafür ist Joggen nun einmal Volkssport. Dabei begegnet man mitunter frühmorgens sogar dem Bundestrainer und läuft mit einem kurz Handheben und "Moin" aneinander vorbei. Der Drahtesel ist einfach das praktischste Fortbewegungsmittel, weil zeitsparend und immer bereitstehend.

An der Strandpromenade sind breite Fahrradwege neben den Flaniermeilen angelegt. Von der Journalisten-Hotelanlage Bridge Resort zum Radisson Blue, der Luxus-Herberger der deutschen Nationalmannschaft, sind es ungefähr anderthalb Kilometer, zum Trainingsplatz am Stadion mehr als zwei. Diese Strecke könnte man natürlich auch bequem zu Fuß zurücklegen.

Aber den Stress, nach der Pressekonferenz ein Taxi zu organisieren, um mich so schnell wie möglich im Hotelzimmer an den Laptop setzten zu können, tue ich mir ein zweites Mal nicht an. Die zwanzig Minuten Wartezeit aufs Taxi steht in keinem Verhältnis mehr zum Spottpreis von 150 Rubel (2 Euro). Mit dem Rad bin ich schneller. Am 7. Juli beginnt die Tour de France.

Die russische Mittelklasse aus den Großstädten urlaubt mit Familie am Schwarzen Meer in Sotschi wie die deutsche auf Mallorca. Das gleiche dichte Strandgewusel. Man kann es sich gar nicht so recht vorstellen, dass hier vor vier Jahren Olympische Winterspiele stattgefunden haben.

Abends, wenn die Texte geschrieben sind, treffen sich Journalistengruppen in den Strand-Restaurants zum Dinner und zum Fernsehgucken des abendlichen WM-Spiels. Am Tisch sitzen dann lauter Bundestrainer, diskutieren über Taktik, reden über die Notwendigkeit von Spielerwechseln, kritisieren vor allem Joachim Löw und haben kein gutes Gefühl für das Spiel am Samstag gegen Schweden.

Wie unter den Spielern, etwa den Wortführern Thomas Müller und Manuel Neuer auf der Pressekonferenz oder Mats Hummels und Sami Khedira in der Mixed Zone, hat auch kein deutscher Reporter die Traute, einen knalligen Spruch rauszuhauen, wie: "Warum bloß Bedenken haben? Wir sind der Weltmeister und jagen die Schweden ins Meer."

Sandro Wagner hätte die Chuzpe. Doch der Mittelstürmer mit der ehrlichen Ansage und der provozierenden Aussage ist nicht hier.