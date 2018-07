"Attention Football Fans!" Die automatische Ansage auf Englisch nach dem Russischen in den Linien 1 und 7 geht meist im Höllenlärm unter. Im gefühlten ICE-Tempo rasen und rattern, schaukeln und scheppern, heulen und kreischen die Bahnen der Moskauer Metro durch die Tunnel. Eine Unterhaltung ist nur schreiend in zugewandte Ohren möglich. Die 1 - im Minutentakt - ist sozusagen meine Hotel-Linie in die Stadt und in die Stadien.

Die akkreditierten Journalisten besitzen alle eine rote Freifahrtkarte. Wenn man in den blitzsauberen, schmierfreien, mitunter prunkvollen, palastähnlichen Bahnhöfen wegen der kyrillischen Schrift mal die Orientierung verliert und den Metroplan studiert, steht auch schon eine junge Russin oder junger Russe neben einem und fragt freundlich: "May I help you?"

Was die Fans wissen sollen, sobald sich die 1 der Station Sportiwnaja (Luschniki Stadion) und die 7 der eigens für die Weltmeisterschaft zusätzlich gegrabenen Haltestelle Stadion Spartak nähern, ist der richtige Ausstiegsort. Fans mit Tickets für die Eingänge A, B und C sollen in Worobjowy Gory aussteigen. Diese Station liegt im Freien auf einer Brücke über der Moskwa. Man sieht das Stadion und hat einen herrlichen Blick auf den Fluss und die Passagier-Schiffe.

Eine zweistündige Flussfahrt mit der völlig anderen, faszinierenden Perspektive auf das kolossale Monument Peter der Große, die Christi-Erlöser-Kathedrale mit ihrer gigantischen, goldenen Kuppel, die Kreml-Paläste und die bunten Türme der Basilius-Kathedrale hatte ich mir bereits gegönnt.

Alles über den Mythos der Moskauer Metro kann man bis ins kleinste Detail bei Wikipedia oder in Reiseführern nachlesen. Ich habe in der Kolzewaja Linija 5 von der Station Park Kultury aus die unterirdische Stadtrunde gedreht - gegen den Uhrzeigersinn - mit Stopps an den drei berühmtesten Palast-Stationen aus der Stalin-Epoche. Komsomolskaja mit Gemälden historischer Szenen auf dem Stuckgewölbe, hellen Marmorsäulen und massiven Bronzelüstern. Nowoslobodskaja, wo beleuchtete Buntglasfenster unterirdisches Tageslicht vortäuschen. Majakowskaja (Unesco Weltkulturerbe), geprägt von schlichtem Stahl und dunkelgrauem Marmor, Mosaiken in den Kuppeln.

Da diese Züge mit kleinflächigen Fernseh-Bildschirmen ausgestattet sind, kam ich - nur kurz - auf die Schnapsidee, mir das Spiel Frankreich gegen Uruguay in der Ringlinie 5 anzuschauen. Eine Runde dauert dreißig Minuten. Viermal rund herum hätte sogar Verlängerung und Elfmeterschießen eingeschlossen.