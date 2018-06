Von Hartmut Scherzer

Der Absender ist seit Dienstag Sotschi. Bis Sonntag. Auf dem zweistündigen Abendflug von Moskau meinte man, nicht mit dem Aeroflot-Partner Rossija zu fliegen, sondern mit der SAS. Die Boeing 777-300 ist voll besetzt mit Schweden in gelben Trikots. Neben mir in Reihe 55 sitzen Mikael Persson und Jan-Olof Johansson, zwei 62-jährige Freunde aus Uppsala. Sie besuchen hin und wieder Spiele der Premier League und kennen sich dort aus. Jan-Olof ist Liverpool-Fan und reist mit einer roten FCL-Tasche.

Wir kommen über eine Frage ins Gespräch, die nicht ich, sondern allein Joachim Löw klar beantworten kann. "Warum ist Leroy Sané nicht dabei?" Der habe beim Meister Manchester City doch eine gute Saison gespielt. Dafür erzählen mir die beiden grauhaarigen Herren mit Brille, die wie Brüder des schwedischen Nationaltrainers Janne Andersson aussehen, von ihrer Mannschaft, was ich (noch) nicht auf dem Schirm habe.

Etwa: Seit den sensationellen 1:0/0:0-Playoff-Spielen gegen Italien im November habe die Mannschaft kein Tor kassiert. Ohne den alternden, egozentrischen Super-Showstar Zlatan Ibrahimovic habe Andersson ein neues, kompaktes Defensiv-Team mit schnellen Angreifern geformt. Klingt nach Mexiko. Emil Forsberg sei beim 1:0 gegen Südkorea noch nicht in Form gewesen.

Beim Anflug vom Schwarzen Meer und der Landung über der Glitzerstadt, Putins Sommerresidenz, kann ich mir gut vorstellen, was drei Stunden zuvor durch den Kopf so manches Jogi-Spielers gegangen war. Warum logieren wir nicht hier wie letztes Jahr beim Confed-Cup? War das schön, müssten sich Marc-André ter Stegen und die anderen Jungen erinnert haben.

Die luxus-hotel-verwöhnten Weltmeister dürften über das Monte Carlo (mit Formel-1-Rennstrecke) am Schwarzen Meer gestaunt und gedacht haben: Mussten wir in dem abgelegenen Watutinki logieren in einer Herberge "mit dem Charme einer Sportschule" (Löw)? Was für ein wohltuender Tapetenwechsel ins Radisson Blue mit eigenem Strand bis zum Schicksalsspiel in Sotschi am Samstag gegen Schweden. Das Camp Bahia lässt grüßen.

Übrigens: Die schwedische Mannschaft logiert auch am Schwarzen Meer, 250 Kilometer weiter nördlich in Gelendschik (mit Flughafen) im Fünf-Sterne-Kempinski-Grand-Hotel. Auch die Brasilianer wussten - heimatbedingt - , wo es sich am schönsten leben, gut trainieren und die Stimmung hochhalten lässt: Bei Sonne, Sand und Meer. In Sotschi, im Swissotel Resort.

Mikael und Jan-Olof verabschieden sich voller Zuversicht. Heja Sverige.