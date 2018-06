Von Hartmut Scherzer

Thomas Müller leidet nicht an Triskaidekaphobie. So wird wissenschaftlich die irrationale Angst vor der 13 genannt. Diese Zahl bringe angeblich Unglück. Mit Rücksicht auf diesen weltweit verbreiteten albernen Aberglauben fehlen mitunter in Hochhausaufzügen das 13. Stockwerk und in Hotels das Zimmer 13. In jedem Flieger der Lufthansa-Flotte gibt es keine Reihe 13. Also auch nicht im Airbus A321, Flug LH2018 aus Frankfurt, mit dem die deutsche Nationalmannschaft gestern, dem 12. Juni, auf dem Moskauer Flughafen Wnukowo landete.

Würde die Fifa denken und handeln wie die Lufthansa, hätte der Weltverband vor vier Jahren in Rio de Janeiro das Endspiel von Sonntag auf Samstag vorverlegt. So aber wurde Deutschland am 13. Juli 2014 zum vierten Mal Weltmeister - mit einem Thomas Müller im Trikot Nummer 13.

Der DFB bewahrt - im krassen Gegensatz zur Phobie - seit jeher die 13 als Glückszahl in seinem Hemden-Sortiment. Gerd Müller trug einst die 13, auch Michael Ballack. Als der Kapitän wegen einer Verletzung kurzfristig auf die WM 2010 verzichten musste, schnappte sich der 20-jährige Thomas Müller die freigewordene 13. Der Neuling wurde am 13. September 1989 geboren. Sein WM-Debüt - mit der 13 - gab der Jungspund in seinem erst dritten Länderspiel in Durban gegen Australien. Das Datum: 13. Juni. Müller schoss beim 4:0-Sieg das dritte Tor, sein erster von fünf Treffern, die ihn zum WM-Schützenkönig in Südafrika machten.

Auf die Dreizehnserie Thomas Müllers hat mich meine eigene Geburtszahl gebracht, die ich heute, am 13. Juni, zum 80. Mal hochleben lasse. Der Bürgermeister meines Wohnorts Heusenstamm hatte sich für heute zum Hausbesuch angesagt, um mir persönlich seine Glückwünsche zu überbringen. Sorry, Herr Öztas, da bin ich bereits in Watutinki bei der ersten Moskauer Pressekonferenz von Jogi Löw.

Der 13. Juni fällt seit über einem halben Jahrhundert alle zwei Jahre in ein WM- oder EM-Turnier. Vor vier Jahren war der 5:1-Sensationssieg der Niederlande gegen den Titelverteidiger Spanien in Salvador mein Geburtstagserlebnis. Mit holländischen Fans habe ich 2008 in Bern den 4:1-Triumph der Niederlande gegen Frankreich und meinen runden Siebzigsten in einer Bar gefeiert.

Für heute Abend habe ich einen Tisch im Café Pushkin reserviert, Freunde, Kollegen und meine Frau eingeladen. Barbara feiert ab Mitternacht ihren Geburtstag, am 14. Juni, wenn "Russia 2018" endlich losgeht.

nb. Hartmut Scherzer (Foto: privat) gilt als der "verrückteste deutsche Sportreporter". Heute feiert er seinen 80. Geburtstag, seinen Beruf als freier Journalist übt er aber weiterhin mit großer Leidenschaft aus. Morgen beginnt für ihn seit Chile 1962 bereits die 15. (!) Weltmeisterschaft. Damit ist Scherzer - ein Weltreisender in Sachen Sport (Fußball, Boxen, Radsport) - Weltrekordhalter. Von Olympischen Spielen berichtete er sogar noch häufiger: Während der Spiele in Rio de Janeiro 2016 wurde er von Fürst Albert II. von Monaco für seine 21. Olympischen Spiele mit einer Mini-Fackel ausgezeichnet. Für die RNZ sendet Scherzer ab heute in einer täglichen Kolumne seine "Liebesgrüße aus Moskau".