LESETIPPS

Der Hugo-Haase-Park in Hamburg und der Lunapark Hamburg-Altona bestanden zeitgleich mit Parks in Dortmund, Köln und Leipzig, allein in Berlin gab es drei. Sacha Szabo unternimmt mit seinem Buch eine bildreiche Zeitreise in eine längst vergangene Vergnügungstradition. Stellenweise überraschend ist, welche Attraktionen wie Wasserrutschen oder Rodelbahnen es bereits vor 100 Jahren in den Metropolen gab. Zu bestaunen in: "Lunaparks - auf den Spuren einer vergessenen Vergnügungskultur" (2017), Büchner Verlag Marburg, 35 Euro.

Gerade erschienen ist der sehr spannende Bildband "Rummel im Plänterwald", an dem Szabo als Co-Autor beteiligt ist. Darin geht es um den einzigen ständigen Rummelplatz der DDR "VEB Kulturpark Berlin", der 2001 schließen musste und dessen verfallene Attraktionen auch als Kulisse in Filmen dienten. Büchner Verlag Marburg, 34 Euro. Weitere Infos auf der Verlagshomepage: www.buechner-verlag.de