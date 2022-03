Schoko-Kuchen (ohne Mehl)

Zutaten für eine Gugelhupfform:

400 g gemahlene Haselnüsse

200 g Zucker

200 g Butter oder Margarine

150 g Schokolade

6 Eier

1 Pck. Vanillezucker

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

Den Backofen auf 175 Grad vorheizen. Zunächst die Schokolade schmelzen und gegebenenfalls wieder etwas abkühlen lassen. Sie sollte etwa handwarm sein. Butter, Zucker, Eier, Salz und Vanillezucker so lange verrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Anschließend die mit dem Backpulver vermischten Haselnüsse unter den Teig heben. Nun noch die flüssige Schokolade hinzufügen. Den Teig in eine gefettete Gugelhupfform geben und für eine Stunde in den Backofen schieben. Nach etwa 20 Minuten ein Stück Alufolie darüberlegen, damit der Kuchen nicht zu dunkel wird. Entweder pur servieren, mit Puderzucker bestreut oder mit Kuvertüre dekoriert.