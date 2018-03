Köln (dpa) - Rund eineinhalb Jahre nach dem Fund von Leichenteilen in einem Plastiksack am Kölner Rheinufer hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Hintergrund des lange rätselhaften Falls soll ein Streit unter Köchen in einem chinesischen Restaurant gewesen sein, so die Staatsanwaltschaft. Bei dem Tatverdächtigen handele es sich um einen 36 Jahre alten Chinesen. Er sitze in Untersuchungshaft, bestreite aber die Vorwürfe. Die Ermittler beschuldigen ihn, einen Koch-Kollegen nach einer Auseinandersetzung im Juli 2016 in Köln getötet und die Leichenteile versteckt zu haben.