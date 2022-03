Die saarländische Linke-Spitzenkandidatin Barbara Spaniol hat das schlechte Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl als "Schlag" bezeichnet. "Das war vielleicht so nicht zu erwarten, es ist aber passiert", sagte sie am Sonntag in Saarbrücken. All dies müsse nun aufgearbeitet werden. "Es ist uns natürlich nicht gelungen, auch das ist klar, die Differenzen, die Auseinandersetzungen so beizulegen, um die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen." Es sei eine lange Entwicklung gewesen, die zu diesem Ergebnis geführt habe. Die Linke hat nach ersten Hochrechnungen den Wiedereinzug in den saarländischen Landtag klar verpasst.