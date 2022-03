Die FDP wird nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF nicht in den saarländischen Landtag einziehen. Die Zahlen beider Sender sehen die Liberalen bei 4,9 Prozent. Damit würden sie knapp an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Dieses Schicksal könnte auch noch die Grünen ereilen, die in den Hochrechnungen um 20 Uhr bei 5,0 Prozent stehen. Grüne und FDP waren auch in der vergangenen Wahlperiode nicht im Saar-Landtag vertreten. Ein erneutes Scheitern würde die absolute Mehrheit der Sitze für die Wahlsiegerin SPD ausbauen.