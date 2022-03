Die saarländische FDP-Spitzenkandidatin Angelika Hießerich-Peter hat sich nach den ersten Prognosen zur Landtagswahl vorsichtig optimistisch gezeigt. "Wir haben unser Ergebnis vom letzten Mal deutlich gesteigert, das freut mich natürlich", sagte sie am Sonntag in Saarbrücken. In den ersten Ergebnissen zeige sich, dass der Wahlkampf in den letzten Wochen in der Öffentlichkeit sehr stark auf die Frage konzentriert gewesen sei, wer Ministerpräsident des Landes werde. "Das hat es natürlich für alle kleinen Parteien schwer gemacht, überhaupt die Wahrnehmung zu bekommen, die sie brauchen." Nach den ersten Prognosen müssen die Liberalen aber um den Einzug in den Saar-Landtag zittern.