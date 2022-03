Innenminister Peter Beuth (CDU) hat um Geduld bei der Anpassung der Beamtenbesoldung in Hessen geworben. Es gebe noch keine genauen Angaben zur Höhe einer möglichen Nachzahlung der Besoldung, erklärte der Innenminister am Donnerstag im hessischen Landtag in Wiesbaden. Diese werden erst nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts feststehen. Es gebe Orientierungswerte, aber noch keine Tabelle über die exakten Werte.