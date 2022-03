Die genaue Ursache des Brandes mit vier Toten in einem Haus in Kraichtal (Landkreis Karlsruhe) bleibt vorläufig ungeklärt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat eine kriminaltechnische Untersuchung durch das Landeskriminalamt erste Ermittlungen bestätigt, wonach es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung durch Dritte gibt. Es wird demnach nicht ausgeschlossen, dass entweder ein technischer Defekt das Feuer verursacht haben könnte oder die Kinder, die beim Brandausbruch im Dachgeschoss gewesen seien.