Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) übergibt an diesem Donnerstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler zwei Förderbescheide über 4,85 Millionen Euro zum Wiederaufbau der Trinkwasserversorgung im Ahrtal. Die dauerhafte Versorgung mit Trinkwasser gehöre nicht nur nach der Flutkatastrophe, sondern auch angesichts der Klimakrise zu den anspruchsvollsten Aufgaben der Daseinsvorsorge, erklärte das Ministerium am Dienstag.