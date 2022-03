In einem Autohaus im mittelhessischen Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) hat es am Donnerstag gebrannt. Menschen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge war das Feuer aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Archivraum über der Werkstatt ausgebrochen. Um die Flammen zu löschen, trug die Feuerwehr demnach Teile des Dachs ab.