Edinburgh (dpa) - Tina Punzel und Lou Massenberg haben mit EM-Gold im Mixed-Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett den Medaillensatz der deutschen Wasserspringer bei den European Championships komplettiert.

Die 23 Jahre alte Dresdnerin und der erst 17-jährige Berliner kamen im Royal Commonwealth Pool in Edinburgh auf 313,50 Punkte. «Ich bin super glücklich», sagte Punzel. Wenig später sicherte sich Maria Kurjo Bronze vom Turm - bereits das vierte Edelmetall für das deutsche Team.

Die 28 Jahre alte Kurjo kam vom Turm auf 308,15 Punkte. Sie musste sich nur der Goldgewinnerin Celine Maria van Duijn (319,10) aus den Niederlanden und der Italienerin Noemi Batki (315,00), die Silber holte, geschlagen geben. Elena Wassen wurde mit 270,40 Zählern Achte.

Zuvor am Montag hatte Massenberg mit Kurjo Silber im Mixed-Team-Wettbewerb gewonnen. Tags darauf holten Kurjo und Elena Wassen Bronze im Synchronspringen aus zehn Metern Höhe.

Beim Europameistertitel von Punzel und Massenberg ging Silber an Ross Haslam und Grace Reid aus Großbritannien (308,67), Bronze sicherten sich die Ukrainer Viktorija Kesar und Stanislaw Oliferschyck (291,81). «Mit einer super starken Leistung hat sich unser Team den EM-Titel verdient», sagte Lutz Buschkow. Der Bundestrainer hob die Nervenstärke seines Duos hervor.

«Wir haben uns auf uns konzentriert und unser Ding gemacht», sagte Punzel. «Es hätte nicht besser laufen können. Es ist für mich der perfekte Start in die Wettkämpfe.» Punzel will in Schottland noch im Einzel- und Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett sowie vom Einer an den Start gehen. Im vergangenen Jahr hatten Punzel und Massenberg bei der EM in Kiew Bronze gewonnen.

Am folgenden Tag will Rekordeuropameister Patrick Hausding seinen zweiten Wettkampf bei den European Championships springen. Vom Einer war der 29-Jährige im Vorkampf ausgeschieden, nachdem er im letzten Sprung beim gehechteten Zweieinhalb-Auerbachsalto zu dicht am Brett gewesen war und daher nur sehr wenige Punkte bekommen hatte.