Hamburg (dpa) - Die Supermarktkette Edeka hat einen Tiefkühl-Spinat aus dem Eigenmarken-Sortiment zurückgerufen. Betroffen sei der «Edeka Blattspinat portioniert» in der 450-Gramm-Faltschachtel, teilte das Unternehmen mit. Es sei nicht auszuschließen, dass sich Kunststoff-Fremdkörper in einzelnen Packungen befinden. Der Blattspinat wurde vorwiegend bei Marktkauf und Edeka angeboten und aus dem Verkauf genommen. Kunden können die Ware auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben und bekommen ihr Geld erstattet, so der Hersteller.