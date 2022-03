Im Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein in Koblenz soll eine neue Dauerausstellung zur Geschichte von Rheinland-Pfalz geschaffen werden. Dabei solle Kultur, Wirtschaft, Technik und Gesellschaft seit Anfang des 19. Jahrhunderts dargestellt werden, teilte das auch für das kulturelle Erbe im Land zuständige Innenministerium in Mainz am Dienstag mit. Die Eröffnung der über 2400 Quadratmeter großen Ausstellung ist für 2024 geplant, das Land investiert 2,5 Millionen Euro. Das Kulturzentrum wird jährlich von rund 650.000 Menschen besucht, für dieses Jahr werden über 600 Veranstaltungen angeboten.