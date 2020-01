> Das Parken in Neckargemünd ist gerade ein ganz heißes Thema. Erst kürzlich hat der Gemeinderat nämlich beschlossen, dass Lehrer und auch städtische Mitarbeiter weiter für Parkplätze an den Schulen und am Rathaus zahlen müssen. Dies ist insofern brisant, da sich sowohl die meisten Lehrer von Grundschule, Realschule und Gymnasium als auch viele Mitarbeiter der Stadt weigern, zehn Euro im Monat für einen Monatsparkschein zu zahlen. Stattdessen parken sie lieber in angrenzenden Straßen – zum Ärger der dortigen Anwohner. Die Parkplätze an den Schulen und am Rathaus bleiben derweil größtenteils leer. Der Gemeinderat hat trotz dieses Boykotts darauf gepocht, dass die bisherige Regelung bestehen bleibt. Und diese gilt eben auch für den Parkplatz im Innenhof des Rathauses, auf dem nun die Mitglieder des Bauausschusses ihre Autos parkten und dafür Knöllchen erhielten (siehe Artikel unten). Sie können für diesen Parkplatz übrigens gar keine Parkscheine erwerben, da sie keine Mitarbeiter der Stadt sind. cm