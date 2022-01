Wiesenbach. (mgs) Der Ergebnishaushalt zeigt, dass der Ressourcenverbrauch nicht in voller Höhe erwirtschaftet werden kann. Bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 7.261.000 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 7.554.000 Euro ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis 293.000 Euro. Für den Finanzhaushalt bedeutet dies: Den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.999.700 Euro stehen Auszahlungen in Höhe von 6.750.200 Euro gegenüber. Unterm Strich ergibt sich ein Plus von 249.500 Euro. Investitionen sind in Höhe von 2.167.000 Euro eingeplant und – den Überschuss eingerechnet – machen eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Millionen Euro erforderlich.