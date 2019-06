Im Dokumentarfilm " «KROOS» übt Toni Kroos Kritik an Bayern München. Foto: Andreas Gebert

«Mir wurde ganz oft gesagt, wie toll ich bin und wie richtig ich alles mache. Ich habe aber nicht gespielt», sagte der vierfache Champions-League-Sieger über seine erste Zeit im Bundesliga-Team beim deutschen Rekordmeister von 2007 bis 2009. «Mir war wirklich klar, dass ich mehr verdient hätte.»

Auch nach seiner Rückkehr nach München von Bayer Leverkusen, wohin er von 2009 bis 2010 ausgeliehen worden war, habe er sich nie richtig wertgeschätzt gefühlt. Zehn Minuten nach einer Vertragsverlängerung habe er diese schon wieder bereut, erzählt der 29-Jährige in dem Film «KROOS», der am 4. Juli in die Kinos kommt.

«Während der Unterschrift kam dann noch vom Karl-Heinz Rummenigge so eine Aussage. "Boah, jetzt hast du aber einen tollen Vertrag", so dann nach dem Motto, dann muss man jetzt mal wieder ein bisschen besser spielen», erzählte Kroos. Eigentlich habe er aus Leverkusen gar nicht zurück nach München gewollt, wohin er schon als 16-Jähriger aus seiner Heimat in Mecklenburg-Vorpommern gekommen war.

«Die Mannschaft war wesentlich persönlicher. Die haben sich getroffen, die haben gemeinsam Grillabende veranstaltet. Die waren viel normaler im Umgang miteinander. Nicht wie in München. Das war alles ihm zu schickimicki», berichtet Kroos' Mutter Birgit Kroos in dem Film von Regisseur Manfred Oldenburg. Kroos' Ehefrau Jessica merkte an: Das mit Toni und München habe einfach nicht gepasst.

Nach dem WM-Sieg 2014 hatte Kroos den FC Bayern Richtung Real Madrid verlassen, da man sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnte. Präsident Uli Hoeneß, der den Mittelfeldspieler in dem Film dafür kritisierte, im verlorenen Champions-League-Finale 2012 gegen Chelsea keine Verantwortung im Elfmeterschießen übernommen zu haben, gestand, dass diese Personalentscheidung wohl ein Fehler war.

«Toni ist ein Superspieler. Aber es gibt keinen Spieler der Welt, der alles alleine macht. Ein Verein muss manchmal harte Entscheidungen treffen. Das war eine harte, vielleicht die falsche, keine Frage», sagte Hoeneß.

Madrids Trainer Zinedine Zidane kommentierte die Ereignisse aus seiner Perspektive. Er hätte Kroos an Bayern-Stelle niemals gehen lassen. So sei die Entwicklung allerdings «besser für Real und auch besser für den Fußball» gewesen.