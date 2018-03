Istanbul (dpa) - In der Krise zwischen den Nato-Partnern USA und Türkei kommt US-Außenminister Rex Tillerson heute in Ankara mit seinem Kollegen Mevlüt Cavusoglu zusammen. Anschließend wollen die beiden Minister vor die Presse treten. Bei den Gesprächen dürfte es um die von der Türkei kritisierte US-Unterstützung für die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien stehen. Ankara fordert ein sofortiges Ende der Zusammenarbeit, weil sie die YPG als eine Terrororganisation einstuft. Die USA sehen in der YPG dagegen einen verlässlichen Partner im Kampf gegen die Terrormiliz IS) in Syrien.