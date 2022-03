Nach einer Schlägerei in Kassel ist ein 24-Jähriger mit schweren Schnittverletzungen gefunden worden. Rund zehn Menschen sollen bei der Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen dabei gewesen sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Mehrere Beteiligte seien noch vor Ankunft der Beamten geflüchtet. Der 24-Jährige sei nicht in Lebensgefahr, habe jedoch aufgrund seiner Verletzungen an Kopf und Arm operiert werden müssen.