Ein Demonstrant wirft eine Rauchgranate während einer Demonstration vor der russischen Botschaft in Kiew. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine droht erneut zu eskalieren. Foto: Efrem Lukatsky/AP

Ein starkes Polizeiaufgebot sichert die russische Botschaft in Kiew ab. Foto: Efrem Lukatsky/AP

In Kiew versammelten sich Dutzende Demonstranten vor der russischen Botschaft. Foto: Efrem Lukatsky/AP

Am Ende hinterließen die aufgebrachten Ukrainer weiße Papierschiffchen. Foto: Serg Glovny/ZUMA Wire

Erste Maßnahmen: Poroschenko, Präsident der Ukraine, setzte die Reservisten der Streitkräfte in Bereitschaft. Foto: Mykhailo Markiv/Pool, Presidential Press Service

Ukrainische Marineboote fahren an der Halbinsel Krim in der Nähe der Meerenge zum Asowschen Meer in Gewässern, die von Russland beansprucht werden. Foto: Tass