Der evangelische Landesbischof von Baden, Jochen Cornelius-Bundschuh, hat angesichts des Kriegs in der Ukraine vor einem reinen Konfrontationskurs gegen Russland gewarnt. "Wir brauchen in irgendeiner Weise einen Waffenstillstand, wir brauchen in irgendeiner Weise einen Stopp des Krieges", sagte der 64-Jährige am Montagabend in Karlsruhe. Das werde nicht gelingen, wenn man nur gegen Russland agiere.