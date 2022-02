Um mehr bezahlbaren Wohnraum zu haben, sollten aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann mehr Grundstücke im Besitz der Kommunen sein. "Meine Vision ist, dass der Boden der Kommune gehört", sagte der Grünen-Politiker der "Südwest Presse" in Ulm (Freitag). Die Kommune könne ihn vermieten, verpachten, leasen - entscheidend sei, dass der Boden nach einer gewissen Zeit an sie zurückfalle. "An der Stelle bin ich ziemlich links", bekannte Kretschmann.