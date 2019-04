Moskau (dpa) - Kremlchef Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un wollen sich nach Angaben der Präsidialverwaltung in Moskau noch in diesem Monat in Russland treffen. Auf Einladung Putins werde Kim in der zweiten Aprilhälfte in Russland erwartet, teilte der Kreml in Moskau mit. Moskau hatte die Vorbereitungen für ein solches Treffen bereits seit Tagen bestätigt. Ort und Zeit sind aber noch unklar. Moskau setzt sich für eine Lockerung der Sanktionen im Gegenzug für ein Entgegenkommen Pjöngjangs beim umstrittenen Atomprogramm ein.