Dessau-Roßlau (dpa) - Kräftiger Wind und Regen hat die hohe Feinstaubbelastung durch das Silvesterfeuerwerk am Jahreswechsel schnell vertrieben. Zwar habe das Feuerwerk erneut zu einem explosionsartigen Anstieg der Werte geführt, teilte das Umweltbundesamt mit. Hohe Werte von teilweise mehr als 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft seien aber auf die Stunde nach dem Jahreswechsel beschränkt geblieben. Nur an elf Messstationen wurde der zulässige Höchstwert von 50 Mikrogramm überschritten. Im vergangenen Jahr war dies noch an 187 Stationen der Fall.