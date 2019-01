Stuttgart (dpa) - Tayfun Korkut wird Nachfolger von Hannes Wolf und soll den VfB Stuttgart als Trainer zum Klassenverbleib in der Bundesliga führen. Der 43 Jahre alte Deutsch-Türke werde einen Vertrag bis zum Sommer 2019 unterschreiben und noch am Montagabend vorgestellt, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Für 18.00 Uhr ist in der Mercedes-Benz Arena eine Pressekonferenz angesetzt. Korkut war in der vergangenen Saison für zwölf Spiele Trainer bei Bayer Leverkusen und seither ohne Verein. Zuvor hatte er im Profifußball bereits Hannover 96 und den 1. FC Kaiserslautern trainiert.