Pjöngjang (dpa) - Südkoreas Präsident Moon Jae In ist zu seinem Gipfel mit Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang eingetroffen. Kim und seine Frau empfingen Moon und seine Gattin persönlich am Flugzeug. Hunderte von Nordkoreanern - ausgestattet mit Plastikblumen, nordkoreanischen Nationalfahnen und Wiedervereinigungsflaggen - bejubelten die Begegnung. Moon will die festgefahrenen Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea im Atomstreit wiederbeleben. Außerdem geht es um eine dauerhafte Friedenslösung zwischen Nord- und Südkorea.