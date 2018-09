Chemnitz (dpa) - Mit einem spektakulären Gratis-Konzert wollen sich Künstler heute in Chemnitz gegen Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und Gewalt positionieren. Es spielen unter anderem die Toten Hosen, Kraftklub, K.I.Z., Marteria und Feine Sahne Fischfilet - unter dem Motto «#wirsindmehr». Erwartet werden Tausende Zuschauer. In Chemnitz gibt es seit Tagen fremdenfeindliche Demos und Gegenproteste. Auslöser war der Tod eines 35 Jahre alten Chemnitzers, der am 26. August bei einer Messerattacke getötet worden war. Als Tatverdächtige sitzen ein Iraker und ein Syrer in Untersuchungshaft.