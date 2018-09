Wiesbaden (dpa) - Die deutsche Wirtschaft steht unter Volldampf: Das Bruttoinlandsprodukt ist nach Einschätzung von Volkswirten 2017 so stark gewachsen wie seit sechs Jahren nicht mehr. Getragen wurde der kräftige Aufschwung demnach von der Kauflust der Verbraucher, gestiegenen Investitionen vieler Unternehmen und der starken Weltwirtschaft, die die Nachfrage nach «Made in Germany» ankurbelt. Von dem Konjunkturboom dürfte auch der Fiskus profitieren: Die Steuereinnahmen sprudeln kräftig. Die genauen Zahlen zum BIP gibt das Statistische Bundesamt am Vormittag bekannt.