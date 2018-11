Individuelle Anreise nach Nordostgrönland: Flug nach Reykjavík (Keflavík) z.B. mit Icelandair, www.icelandair.de. Vom Inlandsflughafen Reykjavík oder Akureyri (Nordisland) ganzjährig mit Air Iceland nach Nerlit Inaat (Constable Point). www.airicelandconnect.com. Weiter mit dem Hubschrauber nach Ittooqqortoormiit. www.airgreenland.com

Schiffsreisen: Die norwegische Reederei Hurtigruten hat mehrere Expeditionsreisen nach Grönland im Programm. Die hier beschriebene 14-tägige Kreuzfahrt führt von Spitzbergen in den größten Nationalpark der Erde im Nordosten Grönlands.

Reisebeginn: 5. August 2018. Preise ab 9403 Euro. Im Preis inbegriffen sind eine Übernachtung in Longyearbyen, Vollverpflegung an Bord des Schiffes und diverse Ausflüge an Land. Außerdem die Flüge von Frankfurt via Oslo nach Spitsbergen und zurück von Island nach Frankfurt. Infos unter www.hurtigruten.de