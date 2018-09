Berlin (dpa) - Nach dem Ärger um einen Kompromissvorschlag für den Kohleausstieg tagt heute in Berlin wieder die Kohlekommission. Auf der Agenda stehen verschiedene Szenarien und ihre Auswirkungen auf die Strompreise sowie der Strukturwandel in den betroffenen Regionen. Ein «Spiegel»-Bericht über einen Zeitplan des Co-Vorsitzenden Ronald Pofalla, wonach zwischen 2035 und 2038 die letzten Kohlekraftwerke geschlossen werden sollen, hatte für Ärger bei den Kommissionsmitgliedern gesorgt. Auch die Räumung von Baumhäusern im Hambacher Forst beschäftigt die Umweltschützer in der Kommission.