Bundespolizisten haben am Frankfurter Flughafen 20 Kilogramm Marihuana im Gepäck eines Mannes entdeckt. Der 23-Jährige war gerade mit einem Flug aus Spanien angekommen und verstrickte sich bei Fragen der zivilen Ermittler zu seiner Reise in Widersprüche, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Als die Beamten daraufhin das Gepäck des Mannes aus Argentinien kontrollierten, fanden sie das Rauschgift, das einen geschätzten Verkaufswert von etwa 200.000 Euro hat. Der Mann gab an, von den Drogen nichts gewusst zu haben. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die Kontrolle war bereits am 20. Februar.