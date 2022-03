Bei einer Auseinandersetzung am Schlossplatz in Stuttgart ist ersten Erkenntnissen zufolge ein Mensch verletzt worden. Am Samstagabend sei es im Bereich der Bolzstraße zu einer "gefährlichen Körperverletzung unter drei Beteiligten" gekommen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Stuttgart. Einer von ihnen erlitt dabei oberflächliche Stichverletzungen und kam in ein Krankenhaus. Genauere Angaben zur Tat und Ursache des Vorfalls konnte der Sprecher noch nicht machen.