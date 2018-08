Berlin (dpa) - Hartes Ringen um Entlastungen beim Arbeitslosenbeitrag und Verbesserungen bei der Rente: Unter hohem Einigungsdruck wollten die Spitzen der großen Koalition am Abend Lösungen für mehrere Streitpunkte finden. Kanzlerin Angela Merkel zeigte sich vor der Runde zuversichtlich. Sie verwies darauf, dass man bereits «ein Stück vorangekommen» sei. Die Union will den Arbeitslosenbeitrag zum 1. Januar 2019 stärker senken als vereinbart, die SPD knüpft das aber an Bedingungen. Eine Verständigung in dieser Frage sollte den Weg für das geplante Rentenpaket von Sozialminister Hubertus Heil ebnen.