Berlin (dpa) - Die SPD hat sich ihre Schwäche nach Ansicht von Generalsekretär Lars Klingbeil selbst zuzuschreiben. Das habe weder etwas mit Angela Merkel noch mit der Union zu tun, sagte er der «Welt am Sonntag». Die SPD sei dann stark, wenn sie eine mutige und optimistische Partei sei. Es sei an ihr selbst, sich thematisch so klar zu positionieren, dass jeder sehe, wofür sie stehe. Der Nachfolger-Suche für Merkel an der CDU-Spitze maß Klingbeil aus SPD-Sicht keine besondere Bedeutung bei. «Für die SPD ist in der Koalition nicht entscheidend, wer Chef der CDU ist», sagte er.