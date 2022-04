Karlsruhe (dpa/lsw) - Sie hat die Amtsgeschäfte schon Anfang des Monats übernommen, doch erst jetzt rückt die neue Landesbischöfin der evangelischen Kirche in Baden so richtig an die Spitze. Heike Springhart soll am Palmsonntag bei einem Festgottesdienst in der Stadtkirche Karlsruhe (10.30 Uhr) das Amtskreuz bekommen. Synodalpräsident Axel Wermke wird es von Vorgänger Jochen Cornelius-Bundschuh entgegennehmen und der 47-Jährigen überreichen.

Erwartet werden Gäste aus Politik und Kirche wie die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der württembergische Landesbischof Frank Otfried July sowie der katholische Erzbischof der Diözese Freiburg, Stephan Burger.

Der SWR überträgt den Gottesdienst live im Fernsehen. Online ist die Veranstaltung im Livestream auf der SWR-Internetseite zu sehen und ab 13.30 Uhr in der ARD-Mediathek. Das Motto des Gottesdienstes, "Tore gehen auf" geht auf Jesu Einzug in Jerusalem zurück. Auch die Kirche will Tore in die Gesellschaft und Türen zu Menschen offenhalten.

Springhart ist die erste Frau im Amt der badischen Landesbischöfin. Sie hatte sich kurz vor Weihnachten im dritten Wahlgang gegen Dekan Martin Mencke aus Wiesbaden durchgesetzt. Die Theologin und Pfarrerin, die auch im Ausland und zuletzt in Pforzheim tätig war, gilt als gute Rednerin, steht für klare Worte und hat sich fachlich vor allem mit dem Thema Sterben und Endlichkeit des menschlichen Lebens befasst. Privat fotografiert und singt sie gern.

Vorgänger Cornelius-Bundschuh hatte das Amt im Juni 2014 angetreten und ist nun mit 64 Jahren im Ruhestand. Ende 2019 erlitt er einen Herzinfarkt. Mit Blick auf sinkende Mitgliederzahlen und Kirchensteuereinnahmen hat er Kooperationen mit der katholischen Kirche in Baden etwa zur gemeinsamen Nutzung von Räumen und mit der württembergischen Landeskirche auf organisatorischer Ebene angeleiert. Das will Springhart fortführen.

Der Landeskirche in Baden gehörten Ende 2021 noch rund 1,06 Millionen Menschen an - knapp 30 650 weniger als ein Jahr zuvor. Als wichtiges Thema, um Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen, sieht Springhart den Umgang der Kirche mit Fällen sexuellen Missbrauchs an.

Infos über Wechsel im Bischofsamt